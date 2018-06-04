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Mayıs ayının zam şampiyonu havuç oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı, yüzde 41,98'lik oran ile havuçta görüldü.

AA | 04.06.2018 - 11:00..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında havucu, yüzde 35,14 ile kuru soğan, yüzde 34,65 ile patates izledi.

Mayıs ayının zam şampiyonu havuç oldu

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,72 ile limon, yüzde 24,66 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10,07 ile elma, yüzde 9,82 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,66 ile telefon görüşme ücreti, yüzde 9,21 ile çocuk tişörtü, yüzde 7,70 ile erkek gömleği yer aldı.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19,43 ile taze fasulye, yüzde 13,78 ile domates, yüzde 12,51 ile kabak, yüzde 11,28 ile salatalık, yüzde 2,69 ile nohut, yüzde 2,65 ile ütü, yüzde 1,99 ile buğday unu ve yüzde 1,81 ile zeytin izledi.

Mayıs ayının zam şampiyonu havuç oldu

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