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Mayıs yağmuru fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü

Piyasada üretimin kuraklık yüzünden kısıtlı olmasıyla fiyatları aşırı derecede yükselen fıstık üreticileri, mayıs ayındaki yağmurla rahat bir nefes aldı.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 07:14..
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  2. Ekonomi

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu yaptığı açıklamada, geçen yıl genetiğe bağlı olarak fıstığın "yok yılını" yaşadığını, bu nedenle de verimin çok düşük olduğunu hatırlattı.

"BU YIL TERSİ YAŞANACAK"

Rekolteye bağlı olarak fiyatların da yükseldiğini ifade eden Çullu, bu yıl ise bunun tersinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

"MAYIS AYINDAKİ YAĞMUR NEFES ALDIRDI"

Mehmet Ali Çullu, özellikle mayıs ayında etkili olan yağışın fıstık üreticisine umut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Mayıs ayında düşen yağışlar tahıl ürünlerine etki etmezken, birçok ürüne ise olumlu yansıdı. Bu anlamda özellikle meyve ağaçları için yağmurlar bereketli olmuştur. Fıstık Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt gibi kentlerde ana ürün, yani birçok çiftçimizin gelir kapısı. Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle fıstık çiftçisi büyük bir stres yaşadı ama mayıs ayında düşen yağışlar üreticiye nefes aldırdı. Bu uzun süreli toprak doygunluğuna neden oldu, bu anlamda fıstık çiftçisinin yüzü güldü.

Mayıs yağmuru fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü

"ÜRETİM OLARAK YÜKSEK BİR YIL OLACAK"

Bu yıl hem verim yılı olması hem de yağışın zamanında düşmesi sayesinde fıstıkta üretim olarak yüksek bir yıl bekliyoruz. Geçen yıl kavrulmuş fıstık 70 liraya kadar çıktı, baklava üreticileri bunu 200 liradan aldı ama 2018 üretim sezonunda bu fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bu hem üretici için hem de tüketici için önemli, dolayısıyla her anlamda fıstıkta bereketli bir yıl bekliyoruz.

"50-50 LİRA DÜŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Fıstık üretimi ile ilgilenen çiftçilerin buğdaydan kaybettiği moralini bu sayede toparlamış oldu. Fıstık rekoltesi anlamında bölgede verimin önceki yıllara göre daha iyi olacağını ve bu sayede ortalama 50-60 lira arasında olan kavrulmuş fıstık fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz."

Mayıs yağmuru fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü

FISTIK ÜRETİMİ 2-3 KAT ARTTI

Son yıllarda fıstık üretiminin neredeyse 2-3 katına çıktığını hatırlatan Çullu, ürünün değerini bulmasından dolayı ağaç sayısında çok büyük bir artış yaşandığını ifade etti.

HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tahıl üreticilerinin bu yıl kötü bir sezon geçirdiğini belirterek, buna rağmen mayıs yağmurlarının meyve ağaçlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

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