taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Mayısta en fazla ıspanağın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 24,83 ile ıspanak oldu.

AA | 02.06.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ISPANAK

İTO tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mayıs 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin, fiyatları ve değişim oranları açıkladı.

97 ÜRÜNÜN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.,

İLK SIRADA ISPANAK VAR

Mayıs ayında, yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan ıspanak, yüzde 24,83 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aynı dönemde yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber, yüzde 38,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 32,82 ile erik, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 31,41 ile maç giriş bilet ücreti, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 22,55 ile taze fasulye ve yüzde 20,10 düşen bezelye oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

545
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

372
Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

46
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

308
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

86
Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM