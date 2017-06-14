Mayısta küresel petrol arzı arttı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla günlük 290 bin varil artarak 32 milyon 80 bin varil oldu. Rapora göre OPEC üretimi mayısta yılın en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılın aynı ayına göre ise günlük 65 bin varil düşüş gösterdi.

OPEC'İN TOPLAM PETROL ÜRETİMİ

OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6 milyon 780 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 38 milyon 860 bin varil oldu.

OPEC'in petrol üretimi en çok Irak ve İran'da arttı. Mayısta İran'da günlük petrol üretimi 30 bin varil arttı. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise günlük üretim 40 bin varil gerileyerek 9 milyon 920 bin varile indi.

PETROL ARZI 96 MİLYON VARİL OLDU

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 295 bin varil artarak 57 milyon 830 bin varile çıktı. Küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 585 bin varil artışla 96 milyon 690 bin varil oldu.

IEA tahminlerine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 660 bin varil artarak 58 milyon 300 bin varil olacak. 2018'de ise günlük 1 milyon 500 bin varil artarak 59 milyon 700 bin varile ulaşacak.

TALEP BEKLENTİSİ 97 MİLYON VARİL

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 300 bin varil artışla ortalama 97 milyon 840 bin varil olması beklenirken 2018'de ise 99 milyon 270 bin varili bulacak.

Yıllık talepte 34 milyon 800 bin varil ile Asya ülkeleri başı çekerken bunu, 31 milyon 600 bin varil ile Amerika kıtası ve 14 milyon 800 bin varil ile Avrupa izliyor.