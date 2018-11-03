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Mazgal kapağını açıp balık avladılar

Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri şaşırtıyor.

İHA | 03.11.2018 - 12:04..
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Çeşme’de dere yatağını Çeşme Marina’ya bağlayan kanalın mazgal kapağını açan amatör balıkçıların balık avlaması, Çeşme’nin en işlek kavşaklarından birisi olan Marina Kavşağı’ndan geçenleri şaşkınlığa uğratıyor.

KOVAYI DOLDURDULAR

Yağmur kanalının mazgal kapağını yerinden çıkaran amatör balıkçılar, attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor.

Ucuna ekmek parçası taktıkları oltalarını kanala atan amatör balıkçıların bekleyişi uzun sürmezken, avladıkları kefal balıkları kısa zamanda kovalarını dolduruyor.

Mazgal kapağını açıp balık avladılar

Amatör balıkçıların deniz yerine, işlek bir kavşaktaki yağmur kanalında balık avlamaları ise yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden oluyor.

Mazgal kapağını açıp balık avladılar

Mazgal kapağını açıp balık avladılar

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