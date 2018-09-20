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Mazgala takılan araç havaya fırladı: 2 yaralı

Diyarbakır’da seyir halindeki araç mazgala takıldıktan sonra bir anda havaya fırladı. Aracın hızının düşük olması faciayı önlerken, 2 kişi başını aracın ön camına çarparak yaralandı.

İHA | 20.09.2018 - 16:23..
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Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, hale mal almaya giden araç yol güzergahında bulunan mazgalın üzerinden geçerken havaya uçtu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerin de şaşkın bakışları altında ne olduğunu anlamaya çalışırken mazgal kapağının araç geçerken yerinden çıktığı ve arka tekerin çukura girdikten sonra aracın havaya fırladığı anlaşıldı.

Mazgala takılan araç havaya fırladı: 2 yaralı

ARACIN HIZININ DÜŞÜK OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Aracın hızının düşük olması facianın önüne geçerken sürücü ve yan koltukta oturan kişi başını ön cama çarparak yaralandı. Mazgalların bakımsız olduğu ve bu tür kazaların tekrar yaşanabileceği iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mazgala takılan araç havaya fırladı VİDEO

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