taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.678
USD
3,7537
EURO
4,6760
ALTIN
161,85
PETR
69,3900

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

S

Türk müziğinin duayen isimlerinden Mazhar Alanson, bir radyo programında Eurovision için tekrar teklif gelse katılmayacağını söyledi.

Mazhar Alanson, MFÖ grubuyla 1985 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ”Diday Diday Day” adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmişti.

SERTAB'IN BİRİNCİLİĞİ, AVRUPA'NIN SIRT SIVAZLAMASIYDI

Diday Diday Day, şarkısının 15'inci olduğunu ancak 15'inci olacak bir şarkı olmadığını belirten Alanson, “Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı'nın sırtımızı sıvazladığı, 'Aferin' dediği bir seneye rast geldi Sertab’ın birinciliği.” ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

159
Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

92
Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

42
Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

134
Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

118
Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

102
Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM