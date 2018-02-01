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Mazhar Alanson: Sertab Erener'in Eurovision birinciliği politik

Mazhar Alanson, Eurovision ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 08:58..
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Bir radyo programına konuk olan Mazhar Alanson, Eurovision hakkında ilk kez konuştu. 1985 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ”Diday Diday Day” adlı şarkılarıyla Türkiye’yi temsil eden Mazhar Alanson, “Bir daha teklif gelse, Eurovision’a katılır mısınız?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

"SERTAB'IN BAŞARISI DEĞİL"

Şarkılarının yarışmada 15’inci olmasını politik olaylara bağlayan Mazhar Alanson, “Diday Diday Day, 15’inci olacak şarkı değildi. Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı sırtımızı sıvazladığı, 'Aferin' dediği bir seneye rast geldi Sertab’ın birinciliği.” diye konuştu.

Mazhar Alanson: Sertab Erener'in Eurovision birinciliği politik

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