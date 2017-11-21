Mazhar Alanson: Tasavvufla tanışınca değiştim

Mazhar Alanson, gençlikle olgunluk çağı arasındaki farkları, ailesi ve kendisiyle ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Otuzlu yaşlarında, çocuk sahibi olduktan sonra çok değiştiğini söyleyen Alanson, aynı dönem sufizmle de oldukça ilgili olduğunu ve ardından hayatının tamamen değiştiğini açıklıyor.

"GÖNÜL KIRMANIN KÖTÜLÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

İlk gençlik yılları için, “Çok zor bir adamdım. Hatta kötü bir insan olduğumu bile söyleyebilirim.” diyen Alanson, tasavvufla tanışınca değiştiğini anlattı: “İlerleyen yıllarda tasavvufla hepsi bitti. Çünkü ahlakın ne kadar önemli olduğunu anladım. Gönül kırmanın kötülüğünü fark ettim.”



