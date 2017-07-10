Mazlum Çimen: Evlilik gereksiz bir olay

Oyuncu Mazlum Çimen’in oğlu Saki Çimen önceki akşam nişanlısı Gül Zaman’la dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Halil Sezai Paracıklıoğlu, Emrah Babal, Hatice Papila, Uğur Ateş, Menderes Samancılar, Eşber Yağmurdereli ve Vedat Akman üstlendi.

"TUTMUŞ BİR ŞEYE DOKUNMAMAK GEREK"

Muhabirlerin “Sevgiliniz Zuhal Olcay’la sizi de nikah masasında görebilir miyiz? Evlilik ister misiniz Zuhal Hanım’la?” sorularına Mazlum Çimen, “Bu konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten gereksiz bir olay. Çünkü güzel giden bir şeyin üzerine yeni bir şey yapmaya gerek yok. Tutmuş bir şeye dokunmamak gerek bence” şeklinde yanıt verdi.