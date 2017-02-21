McCain: ABD DEAŞ'ı yenmek için Türkiye ile çalışmalı

Cumhuriyetçi Parti'den Arizona Senatörü John McCain, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE İLE BİRLİK MESAJI

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan McCain, ABD'nin DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup edebilmek için Türkiye ile çalışması gerektiğini söyledi.

McCain, Erdoğan ile özellikle Suriye'deki son durum hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

John McCain, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup etmek, düşmanlarımızın kötü etkisine karşı koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalışmalı. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve Rakka'nın geri alınması için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafından ciddiyetle ele alınmalı."