McCain: Erdoğan'ın ciddiyetini anlamıyorsunuz

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü John McCain, Türkiye'deki darbecilere destek veren ve PYD'ye yönelik ziyaretleri eleştiri konusu olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel'i sert dille eleştirdi.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PYD konusunda çok ciddi olduğunu belirten Cumhuriyetçi Senatörü McCain, ABD'li komutana "Bu durumun ciddiyetini anlamadığınızı düşünüyorum" dedi.

VOTEL TÜRKİYE'Yİ ABD KONGRESİNE ŞİKAYET ETTİ

CENTCOM Komutanı Joseph Votel de Türkiye'yi ABD Kongresine şikayet etti. Votel, 2 bin kilometre alanı terörden temizleyen Türkiye ile ilgili "Türkiye'nin bazı faaliyetleri ve retoriği operasyonları etkiliyor ve özellikle Irak'ta tansiyonun yükselmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Joseph Votel, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Türkiye'de müttefiklerimiz tutuklanıyor" demişti. ABD'li üst düzey general, "Birçok Türk liderle ve özellikle askeri liderlerle ilişkilerimiz var. Gelecekteki ilişkilerimiz adına endişeleniyorum" yorumunu yapmıştı.