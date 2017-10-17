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Mccain: Irak Kerkük'te ABD silahlarını kullanamaz

ABD Arizona Senatörü Cumhuriyetçi McCain, Irak ordusunun Kerkük'te Peşmerge'ye karşı Amerikan silahlarını kullanmasına tepki gösterdi.

17.10.2017 - 02:38
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John McCain, Irak ordusuna, Kerkük yakınlarındaki peşmerge güçlerinin bulunduğu noktalara doğru ilerlemesini derhal durdurması çağrısında bulundu.

McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'te, peşmerge ile Irak ordusu ve Şii milis grubu Haşdi Şabi arasındaki çatışma haberlerinden kaygı duyduğunu belirtti.

Mccain: Irak Kerkük'te ABD silahlarını kullanamaz

"SİLAHLARIMIZIN SUİSTİMALİNİN CİDDİ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Özellikle İran ve İran destekli kuvvetlerin de saldırıda yer aldığı haberlerinden kaygılı olduğunu belirten McCain, şunları kaydetti:

"Irak kuvvetleri, ilerlemelerini derhal durdurarak bu tehlikeli gerginliği düşürmek için acil adım atmalı. ABD, Irak hükümetine, dış tehditlerden korunmak üzere ekipman ve eğitim verdi, ABD’nin uzun süredir ortağı ve değerli bir müttefiki olan kendi bölgesel hükümetlerine karşı kullanması için değil. Dikkat edin, Amerikan ekipmanlarının suistimal edilmesinin çok ciddi sonuçları olacaktır."

Mccain: Irak Kerkük'te ABD silahlarını kullanamaz

MCCAİN SİLAH SATIŞINDAN SORUMLU

McCain, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne diyalog çağrısı yaparak, Irak'taki Kürt halkının Bağdat'tan daha geniş bir özerklik talebinin uygun zamanda ele alınması gerektiğini savundu.

McCain, aynı zamanda, ABD'nin askeri malzeme ve silah satışlarında önemli rolü bulunan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor.

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