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McDonalds Başkan Trump'a Twitter'dan hakaret etti

Fast-food markası McDonalds'ın Twitter'dan attığı mesajda Donald Trump'a iğrenç benzetmesi yapıp, ellerinin küçük olmasıyla dalga geçti.

16.03.2017 - 20:03
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McDonalds Başkan Trump'a Twitter'dan hakaret etti

McDonald's Twitter hesabı ABD Başkanı Donald Trump hakkında alışılmadık biçimde aşağılayıcı bir mesaj paylaştı.

MCDONALD'S'DAN AŞAĞILAYICI TRUMP TWEETLERİ

Yerel saat ile sabah 9.16'da atılan mesajda Donald Trump ismi örtülü olarak kullanılmazken bizzat kişisel hesabına yönelik paylaşıldı.

McDonalds Başkan Trump'a Twitter'dan hakaret etti

YARIM SAAT SONRA SİLDİLER

Mesajda Trump için 'iğrenç' benzetmesi yapılırken ellerinin küçük olmasıyla dalga geçildi ve "Obama'yı geri istiyoruz" dendi. Kısa sürede 600 kez paylaşılan mesaj bir süre McDonald hesabına sabitlendikten sonra, yarım saat geçmeden silindi.

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