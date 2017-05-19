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McGurk: Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi McGurk, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendisi için "teröre destek verdiği" sözlerine yanıt verdi.

19.05.2017 - 22:55
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McGurk: Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz

Brett McGurk, Türkiye'nin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz" dedi.

McGurk "Rakka operasyonundan sonra istikrarı sağlama sürecinde Türkiye ile yakın işbirliği içinde olacaklarını" belirtti. McGurk, "Türkiye olmadan bunu yapamayız, her gün onlarla birlikte çalışıyoruz. Her koalisyon ortağıyla olduğu gibi, onlarla da bazı farklılıklarımız var. Ama çok yakın müttefikiz ve sorunları her zaman çözebiliriz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU "TERÖRE DESTEK VERİYOR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Brett McGurk’e "Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var" yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, "Bakan Tillerson'ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı" olarak tanımladığı Çavuşoğlu  için, "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı'na büyük saygım var" dedi.

McGurk: Türkiye olmazsa DEAŞ'ı yenemeyiz

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEK İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Türkiye'yle görüş ayrılığı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya, "Bunu askeri bir bakış açısıyla cevaplayacağım. İlk olarak, Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz ve Türkiye ile uzun vadeli ilişkimiz kritik öneme sahip. Bunu koruyacağız" diye cevap verdi.

Türkiye'yle yakın ilişkilerin sürdürülmesi için çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Dunford, "Rakka'ya ele geçirmenin en iyi yolunun ne olduğuyla ilgili farklı görüşlerimiz vardı. Biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi. Türklere şeffaflık sağlıyoruz. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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