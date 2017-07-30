McGurk Türkiye'yi El-Kaide'ye göz yummakla suçladı

Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği 'Trump Yönetimi'nin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi' başlıklı panelde konuşan McGurk, İdlib'in Türkiye'nin yanıbaşında olması dolayısıyla El-Kaide'nin barınma yeri olduğunu ve Türklerin buna müsamma gösterdiğini ifade etti.

EL-KAİDE YAPILANMASINA DESTEKLE SUÇLADI

Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'nun aktarımına göre, McGurk, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El-Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye'yi suçlayarak, "İdlib bölgesi 11 Eylül saldırılarından bu yana El-Kaide'nin en büyük barınma alanı haline geldi. El-Kaide lideri Ayman el Zevahiri'nin yardımcısı İdlib'e niçin ve nasıl gidebiliyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Suriye'nin bazı bölgelerine onbinlerce silahın ve askerin girmesine izin vermek hiç doğru bir yaklaşım değil. El-Kaide bundan çok faydalandı, şu an orası Türkiye'nin yanıbaşında bir barınma alanı. Bu konuyu Türk'lerle çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, İdlib için de bunu yapabiliriz. Bu odaklanmamız gereken önemli bir sorun." şeklinde konuştu.

"BU HEPİMİZ İÇİN BİR SORUN"

Panelin ardından bir gazeteci tarafından sorulan "İdlib'deki El-Kaide varlığından Türkiye'yi mi suçluyorsunuz?" sorusuna "Bu hepimiz için bir sorun. Bu sorunla mücadelede Türkiye'yle birlikte çok yakın çalışmalıyız." dedi.