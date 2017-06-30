McGurk'tan DEAŞ açıklaması

Dün Rakka'da PYD ile temaslarda bulunan McGurk, bu temasların hemen ardından Ankara'ya geçti.
Savunma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı düzeyinde kabul edilen ABD'li diplomat, PYD'ye verilen ağır silahlar ve Rakka operasyonu konusunda bakanlık yetkililerini bilgilendirdi.
"DEAŞ'IN YOK EDİLMESİ İÇİN GÖRÜŞTÜK"
ABD'li diplomat DEAŞ'la mücadele konusunda, " DEAŞ'ın geri dönülmez şekilde yok edilmesi için görüştük" dedi.
FOTOĞRAF: Rakka operasyon için önceki gün kente giden McGurk, YPG'lilerle görüştü.