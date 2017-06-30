1 Borsa rekor tazeledi Borsa, 100.440,39 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

2 İzmir'de aşırı sıcaklar etkili oluyor İzmir'de bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü, bunun 2007 yılından bu yana görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğunu bildirildi.

3 Kısa sürede ütü yapmanın püf noktaları Havalar çok sıcak fakat ütü diye bir gerçek var.

4 McGurk'tan DEAŞ açıklaması ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Ankara'da.

5 Bahçeli'ye muhalif isimler yeni parti kuruyor MHP'de muhalif isimlerin olağanüstü kurultay çabalarının mahkeme engeline takılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor.

6 Zihinsel engelli gence darp edildi iddiası Burdur Bucak ilçesinde yüzde 90 engelli Hasan Yalvaç'ın darp edildiği iddiası ses getirdi.