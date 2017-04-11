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MEB Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alacağız

Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "20 bin öğretmen alacağız" dedi.

11.04.2017 - 15:43
  1. Haberler
  2. Eğitim

ismet yılmaz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu ve yeni alımlar yapılacağını belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"BU YIL 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZ"

"Öğretmenlerimizin sayısını artırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."

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