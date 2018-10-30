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MEB boş kalan kontenjanlar için çalışma yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 177 bini aşkın kontenjanın boş kalmasından dolayı harekete geçti.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 12:36..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl artış gösteren boş kontenjan sorununa el attı. 2018 yılında ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geçişle birlikte, özellikle lisans programlarında kontenjanlar doldurulamadı.

KONTENJAN PLANLAMASI

Bununla ilgili olarak Mili Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ile kontenjan planlanması çalışmalarına başladı.

Bu yıl üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 177 bini aşkın kontenjanın boş kalması ve bu durumun ülke ekonomisine oldukça mali yük getirmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

MEB boş kalan kontenjanlar için çalışma yapacak

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Bakanlık, boş kalan kontenjanlarla ilgili olarak danışma kurulu ile yaptığı ortak çalışmada ÖSYS başvuru, sınava tekrar girme ve yükseköğretim kontenjan planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gibi konular üzerindeki sebepleri araştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan eğitim uzmanları ise üniversitelerde son iki yıldır boş kontenjanların oldukça arttığını, ancak 2017 ve 2018 yıllarındaki artışın önceki yıllardan farklı değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

MEB boş kalan kontenjanlar için çalışma yapacak


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