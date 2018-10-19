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MEB: Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı kesin değil

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, hukuki sürecin devam ettiğini, temyiz yolunun açık olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 12:44..
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle:

"Medyaya ‘Öğrenci Andı Geri Dönüyor’ başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir."

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