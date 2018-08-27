MEB: Düzenlemeler hizmet kalitesini aksatmayacak

Bakanlıktan, bazı medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB’den 2 milyar TL kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama geldi.

Kamuda tasarruf ve israfı önleme tedbirleri çerçevesinde MEB tarafından da gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili planlamalar, öğrenci ve öğretmenlerimize yansıtılmayacak, eğitim ve öğretim, kalitesinden taviz verilmeksizin büyük bir titizlik ve hassasiyetle hayata geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.





DESTEKLER DEVAM EDECEK

Öğrenciler üzerinde mağduriyet algısı oluşturma maksadı taşıyan ifadelerin bütünüyle gerçek dışı olduğu vurgulanan metinde, "Düzenlemeler, bütçeye konulan tahmini ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Özetle, öğrencilerimize sağlanan burs desteği hiçbir aksama olmadan devam edecek. Yatılı öğrencilerimizin ailelerine verilen pansiyon hizmetleri, ödeme desteğinden hiçbir kesinti olmayacak. Özel okul desteği bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Yıl sonuna kadar hiçbir okul inşaatı durdurulmadan yapımına devam edilecek. Bütçemizde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacak" denildi.

