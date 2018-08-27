taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10005
Euro
7.08145
Altın
1205.475
Borsa
90185.99

MEB: Düzenlemeler hizmet kalitesini aksatmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlık bütçesinde yapılan düzenlemelerin öğrencilere sunulan hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacağı konusunda bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakanlıktan, bazı medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB’den 2 milyar TL kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama geldi.

Kamuda tasarruf ve israfı önleme tedbirleri çerçevesinde MEB tarafından da gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili planlamalar, öğrenci ve öğretmenlerimize yansıtılmayacak, eğitim ve öğretim, kalitesinden taviz verilmeksizin büyük bir titizlik ve hassasiyetle hayata geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.

MEB: Düzenlemeler hizmet kalitesini aksatmayacak

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Öğrenciler üzerinde mağduriyet algısı oluşturma maksadı taşıyan ifadelerin bütünüyle gerçek dışı olduğu vurgulanan metinde, "Düzenlemeler, bütçeye konulan tahmini ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Özetle, öğrencilerimize sağlanan burs desteği hiçbir aksama olmadan devam edecek. Yatılı öğrencilerimizin ailelerine verilen pansiyon hizmetleri, ödeme desteğinden hiçbir kesinti olmayacak. Özel okul desteği bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Yıl sonuna kadar hiçbir okul inşaatı durdurulmadan yapımına devam edilecek. Bütçemizde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacak" denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

246
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

69
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

89
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

17
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

22
Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

132
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM