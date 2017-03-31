MEB eğitim öğretimde son istatistikleri açıkladı

MEB tarafından "Milli eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2016-2017 1. dönem" verileri açıklandı.

ÖĞRENCİ SAYISI 17 MİLYON 319 BİN 433 OLDU

Türkiye'de 17 milyon 319 bin 433 öğrenci örgün eğitim alıyor. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon 5 bin 380 oldu.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönemini kapsayan verilere göre, örgün eğitimdeki öğrencilerden 14 milyon 684 bin 664'ü resmi, 1 milyon 204 bin 963'ü özel ve 1 milyon 429 bin 806 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 684 bin 664 öğrencinin 7 milyon 508 bin 60'ı erkek (yüzde 51,1), 7 milyon 176 bin 604'ü ise kız (yüzde 48,9).

Özel okullarda ise 653 bin 377 erkek (yüzde 54,2), 551 bin 586'sı kız öğrenci (yüzde 45,8) eğitim görüyor. Açık öğretimde 1. dönem kayıtlı aktif öğrencilerin 798 bin 574'ü erkek (yüzde 55,9) ve 631 bin 232'si kız (yüzde 44,1) öğrencilerden oluşuyor.

TEMEL EĞİTİM

Temel eğitim kademesi resmi okullarında eğitim gören 11 milyon 101 bin 180 öğrencinin yüzde 10,02'si okul öncesi, yüzde 42,85'i ilkokul ve yüzde 47,13'ü ortaokullarda bulunuyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ SAYISI

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı yüzde 6,96 olarak gerçekleşti. Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82,54, brüt okullaşma oranı ise yüzde 106,94 oldu. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları sırasıyla okul öncesinde 5 yaşta yüzde 58,79 ilköğretimde yüzde 96,51 (ilkokul yüzde 91,16 ve ortaokul yüzde 95,68) ve ortaöğretimde yüzde 82,54 oldu.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon 5 bin 380 oldu. Bu öğretmenlerin 881 bin 832'si resmi okullarda, 123 bin 548’i özel okullarda görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 43,35’i erkek, yüzde 54,3’ü de kadın. Öğretmenlerden 661 bin 846’sı temel eğitim kademesinde görev yaparken yüzde 89,5’i resmi okullarda, yüzde 10,5,’i özel okullarda çalışıyor. Temel eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 60,6'sı kadın, yüzde 39,4’ü erkeklerden oluşuyor. Ortaöğretim kademesinde görev yapan 343 bin 534 öğretmenin yüzde 84,2'si resmi okullarda, yüzde 15,8’i özel okullarda görevli bulunuyor. Bu kademede görev yapan öğretmenlerin yüzde 50,9’ü erkek, yüzde 49,1’i kadın.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde örgün eğitimde 52 bin 695 resmi okul, 9 bin 555 özel okul olmak üzere toplam 62 bin 250 okul bulunuyor. Ayrıca resmi okullarda 581 bin 667 ve özel okullarda 101 bin 94 derslik olmak üzere örgün eğitimde toplam 682 bin 761 derslik bulunuyor. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel okulların tamamında 651 bin 828 derslik bulunurken 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı yüzde 4,7 oranında artışla 682 bin 761'e ulaştı.