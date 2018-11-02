MEB eğitimde teknoloji kullanımını masaya yatırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ATO Congresium'da düzenlenen zirvede, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının, bildiriler ve atölye çalışmalarıyla düşünce ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanıyor.

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki eğitim sistemini geliştirmek için büyük motivasyona sahip olduklarını belirterek, zirvenin katılımcılarının da aynı duyguları taşıdığını, bu sayede amaçladıkları seviyeye ulaşacaklarını ifade etti.

ARTAN TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

Teknolojinin akıllara sadece olumlu veya olumsuz düşünceler getirmesinin doğru olmadığını anlatan Bakan Ziya Selçuk, "Teknoloji dediğimizde çok olumlu şeyler düşünüyorsak, teknolojinin gücü artıkça ölümün de gücünün artığını unutmuşuz demektir. Teknoloji dediğimizde sadece olumsuz şeyler düşünüyorsak, insanlığın ilerlemesinde teknolojinin yerini, gücünü, önemini dışlıyoruz demektir" diye konuştu.

BAKANLIĞIN TEKNOLOJİYE YAKLAŞIM BİÇİMİ

Bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nda teknoloji konusundaki yaklaşımlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Ziya Selçuk, "Biz teknolojinin araçsallığı üzerinden sağlıklı bir pozisyonlama yapabilirsek, amaç-araç ilişkisini de bir dengeye oturturuz. Eğer teknoloji amaç haline gelirse ve bizim işimizin başlatıcı ögesi haline gelirse o zaman bir sorunumuz var demektir. Teknoloji, şekerin suyun içine sızdığı gibi bizim bütün süreçlerimize işler olarak yansırsa, o zaman biz teknoloji ile çok daha sağlıklı bir ilişki kurmuş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.







