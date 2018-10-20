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MEB illerde ölçme değerlendirme merkezleri kuracak

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA | 20.10.2018 - 17:03..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, illerdeki ölçme değerlendirme uygulamalarının kalitesinin iyileştirilmesi için il milli eğitimmüdürlüklerine bağlı ölçme değerlendirme merkezleri kurulacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen il izleme araştırması, PISA, TIMSS, ABİDE gibi ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamaları, il milli eğitimmüdürlüklerince yürütülecek.

MEB illerde ölçme değerlendirme merkezleri kuracak

81 İLDE UYGULANACAK

İl milli eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme çalışmaları ve araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları, 81 ilde, il milli eğitim müdürlüğü ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri şubesi bünyesinde kurulacak ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yapılacak.

Ölçme değerlendirme merkezleri ile eğitimde izleme değerlendirme ve süreç odaklı ölçme değerlendirme konularında nitelikli çalışmalar yapılması sağlanacak.

İl milli eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezinin, ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu sınav uygulamalarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

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