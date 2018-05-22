taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6428
EURO
5,4729
ALTIN
193,04
PETR
80,3800

MEB, lise yerleştirme sınavına giriş belgelerini açıkladı

Sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden temin edilecek.

AA | 22.05.2018 - 18:31..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri e-okul sisteminden açıklandı. Öğrenci velileri, e-okul veli bilgilendirme sisteminden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

Bakanlığın yapacacağı ve bu yıl 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak gireceği merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

SINAV 2 HAZİRAN'DA

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

SINAV NASIL OLACAK

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yılın ikinci TYS sonuçları açıklandı
Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) 5 Mayıs'ta düzenlediği 2018 yılının ikinci Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) sonuçları belli oldu.
Kitap okuyan öğrenciler helikopterle uçtular
Dudullu İmam Hatip Ortaokulu'nda Okumak Özgürlüğe Uçmaktır sloganıyla gerçekleştirilen kitap okuma kampanyasına katılan öğrenciler, helikopterle İstanbul turu attı.
İki yıllık ilahiyat mezunlarına lisans tamamlama imkanı
İlahiyat ön lisans programından 18 Mayıs'a kadar mezun olanlar, aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi alabilecek.
Veliler yeni okul istedi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yıkılan Küpçüler İlkokulu’nun enkazında toplanan veliler, çocukların 2 kilometre uzaklıktaki okula gittiklerini, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

488
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

439
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

402
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

183
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

403
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

445
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM