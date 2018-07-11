MEB sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında son dakika haberi yaşandı.

60 BİNE YAKIN BAŞVURU VARDI

60 bine yakın başvurunun yapıldığı sözleşmeli öğretmenlikte, Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Sözleşmeli öğretmenlik 2018 mülakat sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi olan 'meb.gov.tr' üzerinden ulaşmak mümkün.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: "Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."