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MEB uyarıyor: Okulların başarı sıralaması gerçek dışı

TEOG yarışındaki başarı sıralamaları, eğitim kurumlarının reklam kampanyaları haline geldi. Bu haksız rekabet girişimine MEB el koydu, Bakanlık bünyesinde böyle bir sıralamanın yapılmadığını duyurdu.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 14:34..
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milli eğitim bakanlığı

Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca girdiği yorucu sınav maratonu, eğitim kurumlarının da reklam kampanyalarına dönüşüyor. TEOG sınavlarının açıklanmasından sonra kendilerince liste oluşturuan eğitim kurumlarına MEB'den "haksız rekabet" müdahalesi geldi.

KURUM SIRALAMASI YAPILMIYOR

MEB, yayınlanan sıralamaların kendileriyle bir alakası olmadığını, böyle bir sıralama yapmadıklarını belirtti.

Bazı okulların sınav başarı sıralamasının kendileri tarafından yapılmadığını belirten Bakanlık, başarılı okullar sıralamalarının da medya üzerinden yayılarak reklam kampanyası haline getirildiği belirtildi. Konuya ilişkin böyle bir sıralamanın yapılmadığını duyuran Bakanlık, bu sıralamaları yalanladı.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sınavına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin yapılan sınavlarda, bugüne kadar resmi veya özel okullar arasında sınav sonuçları üzerinden bir başarı sıralaması Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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