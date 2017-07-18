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MEB yeni müfredatı açıkladı

Yeni müfredatı açıklayan Bakan Yılmaz, vatanseverlik değerlerinin müfredata eklendiğini belirtti.

18.07.2017 - 15:51
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

176 MÜFREDAT YENİLENDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi." dedi.

MEB yeni müfredatı açıkladı

ÖĞRENCİLER MATEMATİK VE FİZİK'TE BAŞARISIZ

Anketlerin öğrencilere ve velilere de uygulandığını kaydeden Yılmaz, "Öğrencilerin yaklaşık 3'te biri, en başarısız oldukları dersin matematik ve fizik, ardından kimya olduğunu ifade etti. Ankete katılan öğrencilerin yarıdan fazlası, üniversite sınav kaygısı nedeniyle dersi takip ettiklerini, yaklaşık 4'te biri bu dersleri ders geçme zorunluluğu olduğu için takip ettiklerini, öğrencilerin yarıdan fazlası ise derslerin kendilerini çok yorduğunu belirtti." diye konuştu.

MEB yeni müfredatı açıkladı

VATANSEVERLİK VE YARDIMSEVERLİK DEĞERLERİ MÜFREDATA EKLENDİ

Bakan Yılmaz, 13 Ocak'ta askıya çıkarılan taslak müfredatların 10 Şubat'a kadar "mufredat.meb.gov.tr" adresinde incelemeye ve görüş bildirimine açık tutulduğunu, bu süre zarfında çok sayıda görüş ile önerinin bakanlığa ulaştığını ifade etti.

"Şunu çok iddialı olarak söylüyorum ki bu ana kadar hiçbir müfredat bu kadar çok demokratik katılımla oluşturulmadı ve halkımızın görüşlerine açılmadı." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, müfredatların askıda kaldığı sürece, toplumun her kesiminden görüş alındığını, kamuoyundan gelen geri bildirimlerin, akademisyenlerin ve öğretmenlerden oluşan çalışma gruplarında görevli 360 kişinin katıldığı bir çalıştayda değerlendirildiğini belirtti.

Yenilenen müfredatlarda değerler ve değer eğitiminin ana odağı oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, öğrencilere aktarılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerlerin müfredata eklendiğini söyledi.

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