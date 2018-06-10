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MEB'den işlevsel okuma yazma uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, orta-ağır zihinsel engelli ve otistik öğrenciler için okuma- yazmayı kolaylaştırmak için müfredat hazırladı.

AA | 10.06.2018 - 12:07..
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MEB'den işlevsel okuma yazma uygulaması

Müfredata, özel eğitim gereksinimi olan çocukların, okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak öğrenmeye hazırlık ve erken okuryazarlık alanları eklendi. İleri derecede anlama ve yazılı anlatım becerilerine sahip olmayan öğrencilerin, okuma-yazma becerilerini günlük yaşamda da kullanabilmeleri için müfredata ‘işlevsel okuma-yazma alanı ile gerçek yaşam uygulamaları bölümü eklendi.

MEB'DEN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan müfredatta, öğrencilerin, okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak ve yaşamlarını bağımsız sürdürmelerini sağlayacak beceriler kazanmalarına yönelik köklü değişikliklere gidildi.

OKUMA YAZMADA KOLAYLIK

Müfredatta, okuma-yazma ve Türkçe dersi programları, orta-ağır zihinsel engelli ve otistik öğrenciler için 12 yıllık zorunlu eğitimi kapsayacak şekilde, bir bütünlük içinde planlandı.

Okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak öğrenmeye hazırlık ve erken okuryazarlık alanları eklenen müfredatta, özel eğitim gereksinimi olan çocukların, ilk okuma yazmayı daha kolay öğrenmelerini sağlayacak beceriler kazanmaları amaçlandı.

Bu değişiklikle öğrencilerin, işitsel ve görsel algı becerileriyle el-göz koordinasyonu kazanmaları da hedeflendi.

MEB'den işlevsel okuma yazma uygulaması

SIKLIKLA KULLANILAN SÖZCÜKLER ÖĞRETİLECEK

Türkçe müfredatında yer alan işlevsel okuma-yazma alanıyla ilk okuma-yazmayı öğrenmede zorlanan öğrencilere, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri için gerekli okuma-yazma becerileri kazandırılacak.

Bu kapsamda, öğrencilere sosyal yaşamda sıklıkla kullanılan sözcükler öğretilerek, öğrencilerin günlük yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürmeleri kolaylaştırılacak.

Bu eğitimi alan öğrenciler, yazılı ifade alanında, sosyal yaşantılarında ihtiyaç duydukları formları doldurma, telefonda mesaj ve e-posta yazma gibi beceriler kazanacak.

Öğrencilerin sağlık ve güvenliğini de korumayı amaçlayan program kapsamında, öğrenciler, ilaçları reçetede belirtilen uygun zaman ve dozda alma, kişisel bakım ürünlerini kullanma gibi konularda beceriler elde edecek.

MEB'den işlevsel okuma yazma uygulaması

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK

Dil kullanımı ve okuma-yazmanın bir bütün olarak ele alındığı müfredatta öğrencilere, dinlediğini anlama ve sözlü ifade becerilerinin de kazandırılması da hedeflendi.

Dinlediğini anlama alanında, dinleme kurallarına uyma, betimlenen resimleri gösterme, yönergeleri yerine getirme, dinledikleriyle ilgili sorulara cevap verme gibi bölümler yer aldı.

Sözlü iletişim alanı ise konuşma kuralları, sözcük dağarcığı ile olayları ve durumları anlatma gibi bölümlerden oluştu. Her çocuğun ihtiyacına cevap verecek nitelikte hedeflerin yer aldığı programda, sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde, öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı

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