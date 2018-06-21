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MEB'den kahve eğitim programı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurs programlarına, kahve sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için Profesyonel Kahve ve Barista Eğitimi de eklendi.

AA | 21.06.2018 - 14:07..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kahve sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için Profesyonel Kahve ve Barista Eğitimi Kurs Programı hazırladı. Türkiye'de en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kahvenin, dünyadaki tüketimi ve pazar payı her geçen gün artıyor.

KURS PROGRAMINA EKLENDİ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kahve kültürü yaygınlaşıyor ve ürün çeşitliliği artıyor. Buna bağlı olarak ülkede yerli ve yabancı kahve markalarının yatırımları ve şubeleşme çalışmaları da hızlanıyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerin verdiği bilgiye göre,  Bakanlık, kamuoyunun talep ve beklentileri doğrultusunda çeşitli kurslara yönelik eğitim programlarını geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sektörden gelen talepler doğrultusunda Bakanlığa bağlı kurs programlarına bir yenisi daha eklendi.

MEB'den kahve eğitim programı

NİTELİKLİ EKLEMAN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Özel kurslarda uygulanmak üzere hazırlanan Profesyonel Kahve ve Barista Eğitimi Kurs Programı, Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile onaylandı. Program, sektörün ihtiyaç duyduğu farklı tat, kıvam ve aromalarda kahve hazırlanması ve kahveyi talep doğrultusunda sunabilecek nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı içeriyor.

Program ile Türkiye'deki özel kurslarda profesyonel kahve ve barista eğitimi verilebilecek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması yapılabilecek.

Özellikle turizm sektöründe bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi, hem turizmin gelişmesine hem de ülkedeki istihdamın artmasına önemli katkılar sağlayacak.

PROGRAM İÇERİĞİ

Eğitimlerde Türk kahvesi ve dünyadaki diğer kahve çeşitlerinin hazırlanması, sunum teknikleri ile gıda güvenliği, hijyen ve benzeri konular da işlenecek. Farklı ülkelere ait kahve çeşitlerinin Türkiye'de de aynı standartlarda hazırlanması ve sunulması da program kapsamında yer alıyor.

MEB'den kahve eğitim programı

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