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MEB'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sonuçlarını adaylara duyurdu.

İHA | 27.06.2018 - 09:50..
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarının açıklandığı belirtilerek, Sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Öğrenciler, sonuç sayfasından merkezi sınav puanlarını ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebileceklerdir.

MEB'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama

HASTANEDEN SINAV HİZMETİ

Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi.

Açıklamada sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanının hesaplanıp ve yayımlandığı da bildirilerek, şunlar kaydedildi: "Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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