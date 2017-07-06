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MEB'den liselilere devamsızlık müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı, başarılı üniversitelilere müjde sayılacak bir karar açıkladı.
06.07.2017 - 14:16
Haberler
Eğitim
MEB: Üniversite kazanıp devamsızlığa takılanlar başarılı sayılacak.
Detaylar gelecek...
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