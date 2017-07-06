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MEB'den liselilere devamsızlık müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı, başarılı üniversitelilere müjde sayılacak bir karar açıkladı.

06.07.2017 - 14:16
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MEB'den liselilere devamsızlık müjdesi

MEB: Üniversite kazanıp devamsızlığa takılanlar başarılı sayılacak.

Detaylar gelecek...

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