MEB'den öğrencileri teknoloji ile buluşturan zirve

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce (YEĞİTEK) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin açılışı bir otelde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, eğitim teknolojileri alanında çalışan sektör temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile teknoloji meraklıları katıldı.

İki gün sürecek zirvede, 28 oturum, 4 panel ile 50 atölye çalışmasında 155 konuşmacı yer alacak. Zirvenin konu başlıkları arasında, kodlama, kod eğitimi, teknoloji sınıfları, oyun tabanlı öğrenme, eğitsel oyun, eğitimde mobil öğrenme, eğitimde güvenli internet kullanımı olarak belirlendi.

"YENİ SANAYİ DEVRİMİNİ KAÇIRMAMALIYIZ"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, MEB olarak, 18 milyon öğrenci ve 936 bin Suriyeli öğrenciyi, teknolojiyi kullanarak çağın gerekleriyle yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Dünyanın 4. sanayi devrimi ile ilgili yeni arayışlara girdiğine işaret eden Erdem, "Türkiye'nin bu süreci kaçırmaması gerekiyor." dedi.

Eğitim bilişim ağı EBA'da yürütülen çalışmalara da değinen Erdem, "Derdimiz, 11 milyon öğrencimize, tablet bilgisayar ve etkileşimli tahtalarla, hızlı internet erişimi ve dünyaya entegre olacak en yeni teknolojilerle eğitim verebilmek." diye konuştu.

"FİNLANDİYA, 300 SURİYELİYE YAPTIKLARINI ANLATMAKLA BİTİREMEDİ"

Fransa'da katıldıkları bir toplantıda, Finlandiya'nın 300 Suriyeli öğrenci ile ilgili yaptığı bir sunumu izlediklerini ve farklı duygulara kapıldıklarını aktaran Erdem, "300 Suriyeliye yaptıkları hizmeti anlatmakla bitiremediler ama bu millet, 3 milyon Suriyeliye uzun bir süredir ev sahipliği yapıyor çünkü biz kurtarılacak bir kişinin bütün insanlığa büyük bir hizmet olduğu anlayışı ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

EBA'nın bilişime erişimde dünyadaki en büyük eğitim portallarından biri olduğunu ifade eden Erdem, "O bakımdan öğretmenlerimize 'yardımcı ders kitabına ihtiyacınız yok' diyoruz, EBA size fazlasıyla yeter. Öğrencileri de EBA'yı kullanmaya teşvik edelim." dedi.

Erdem, TBMM'de görüşülen bir yasa tasarısına da değinerek, "Mecliste görüşülen kanunda verilen yetkilerle birlikte teknolojik yatırımlarımızı daha hızlı gerçekleştireceğiz ve yerli üretimin fazlaca olduğu tablet bilgisayarları çocuklarımıza dağıtmış olacağız." bilgisini paylaştı.

"HAYAL EDEBİLEN BİR NESİL.."

YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ise FATİH Projesi'nde yürütülen projelere ilişkin bilgileri aktardı. Hayal edebilen, hayallerini projeye dönüştürebilen, kendi teknolojisini oluşturan ve üretim yapabilen bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tırnakçı, internet üzerinden öğretmen ve öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Kodlama eğitimi, mobil eğitim, oyun tabanlı öğrenme, engelsiz bilişim, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yaklaşımı ve robotik üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Tırnakçı, tüm çalışmaları EBA'da yayımladıklarını söyledi.

Zirvenin açılış töreninde, "Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende, MEB eğitim bilişim ağı EBA'yı en çok kullanan ilk üç il olan Yalova, Hatay ve Muğla da ödüle layık görüldü.