taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

MEB'den öğretmenlere yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alınacak.

AA | 12.05.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

3 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Buna göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olan veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

MEB'den öğretmenlere yer değiştirme duyurusu

YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNABİLECEKLER

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar, dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

MEB'den öğretmenlere yer değiştirme duyurusu

 

YÖNETİCİLERDE 3 YIL ŞARTI YOK

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde il içinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteği yapabilecek.

Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

MEB'den öğretmenlere yer değiştirme duyurusu

SON BAŞVURU 30 MAYIS

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 25 Mayıs dikkate alınarak belirlenecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alınacak. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs'a kadar sonuçlandırılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 8 Haziran'dan itibaren başlatılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kızı yardım etti, okuma yazma öğrendi
Kırıkkale'de İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.
Yağmur altında mezuniyet
Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olan 14 bin 605 öğrenci aniden bastıran sağanak yağışa rağmen, mezun olmanın sevincini yaşadılar.
Üniversiteliler Walt Disney’de staj yapacak
Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, Forbes’a göre dünyanın en güçlü 10 şirketinden biri olan Walt Disneyde staj yapmaya hak kazandı.
KDK, mağdur olan üniversite öğrencilerini haklı buldu
İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde yapılan müfredat değişikliği sonucunda mağdur olan öğrenciler, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmuştu. KDK, öğrencileri haklı buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

141
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

48
ABD: İran İsrail vatandaşlarına roket attı

ABD: İran İsrail vatandaşlarına roket attı

44
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

44
İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

46
Rusya: Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçilme nedeni İsrail değil

Rusya: Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçilme nedeni İsrail değil

11
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM