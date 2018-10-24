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MEB'den pedagojik formasyon açıklaması

Daha önce sertifika programı olarak uygulanan pedagojik formasyon bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 09:33..
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan bilgilendirmede, Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak. ifadesine yer verildi.

YÖK İLE İŞ BİRLİĞİYLE OLACAK

Bu kapsamda Yüksek lisans programı eğitiminin içeriği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek.

Uygulama, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek.

MEB'den pedagojik formasyon açıklaması

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