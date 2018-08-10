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MEB'den profesyonel yöneticilik açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

AA | 10.08.2018 - 13:50..
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bazı basın organlarında, profesyonel yöneticilik kavramı üzerine yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, profesyonel yöneticiliğin eğitim biliminde kullanıldığı şekliyle okul yönetiminde görev alan eğitim kökenli yöneticilerin yöneticilikte uzmanlaşması" anlamına geldiğine işaret edildi.

MEB'den profesyonel yöneticilik açıklaması

"İDDİA GERÇEĞİ YANISTMIYOR"

Profesyonel yöneticiliğin herhangi bir branştaki bir öğretmenin kendi alanında lisansüstü eğitim dahil, uzmanlaşması anlamını taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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