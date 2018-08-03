taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.393
USD
5,0825
EURO
5,8913
ALTIN
198,91
PETR
73,5200

MEB'den sağlık özrüne bağlı yer değiştirme duyurusu

Sağlık özründen dolayı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, 27-31 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada tedavisi mümkün olmayan sağlık kurulu raporlarını, 27-31 Ağustos'ta görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini duyurdu.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Bu kapsamda başvuruda bulunacak sözleşmeli öğretmenler; kendisi, eşi ve çocukları ile anne, babasının hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde Devlet ve üniversite hastanesinde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin alacakları sağlık kurulu raporlarını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tedavi yaptıracakları illeri belirtir dilekçelerini 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor.

MEB'den sağlık özrüne bağlı yer değiştirme duyurusu

YENİDEN ATANACAKLAR

İl milli eğitim müdürlükleri, öğretmenlerin bu başvurularına ilişkin belgelerini, 5 Eylül'e kadar bakanlığa gönderecek. Atamalar, sözleşmeli öğretmenlerin atanmak istedikleri illerde, alanları itibarıyla ihtiyaç olması ve boş pozisyon bulunması halinde gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

456
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

124
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

242
Bedelli askerlik başvuru süreci

Bedelli askerlik başvuru süreci

58
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

210
Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

79
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM