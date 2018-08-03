MEB'den sağlık özrüne bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada tedavisi mümkün olmayan sağlık kurulu raporlarını, 27-31 Ağustos'ta görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini duyurdu.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Bu kapsamda başvuruda bulunacak sözleşmeli öğretmenler; kendisi, eşi ve çocukları ile anne, babasının hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde Devlet ve üniversite hastanesinde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin alacakları sağlık kurulu raporlarını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tedavi yaptıracakları illeri belirtir dilekçelerini 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor.

YENİDEN ATANACAKLAR

İl milli eğitim müdürlükleri, öğretmenlerin bu başvurularına ilişkin belgelerini, 5 Eylül'e kadar bakanlığa gönderecek. Atamalar, sözleşmeli öğretmenlerin atanmak istedikleri illerde, alanları itibarıyla ihtiyaç olması ve boş pozisyon bulunması halinde gerçekleştirilecek.