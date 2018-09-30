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MEB'den sarıklı cübbeli ders iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı gazetelerde yer alan cübbeli, sarıklı hocaların ders verdiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:23..
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bugün bir gazetenin "Sarıklı cübbeli ders" başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açıldığı aktarılan açıklamada, okulun 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başladığı bilgisi paylaşıldı.

MEB'den sarıklı cübbeli ders iddialarına açıklama

FOTOĞRAF ZİYARETLE İLGİLİ

Açıklamada, haberde yer alan iddialara ilişkin, "Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen dernek başkanının geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

MEB yaptığı açıklamada, "Okulun çökme riski iddiasına ilişkin ise okul binası 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş olup binada teknik olarak bir problem olmadığı rapor edilmiştir.

Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır. Habere konu olan tüm iddialara ilişkin ayrıca inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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