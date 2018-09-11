MEB'den velilere 'Çocuğum Okula Başlıyor' kitapçığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülüğünde eğitimde niteliği ve verimliliği artırmak, ebeveynleri çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin bilgilendirmek ve desteklemek için hazırlanan "Çocuğum Okula Başlıyor" isimli kitapçık velilere dağıtılmaya başlandı.

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KİTAPÇIĞIN İÇERİĞİ

Okula yeni başlayan çocukların ebeveynlerini temel konularda bilgilendirmek ve olası ortak merak unsurlarına yönelik ebeveynlere yol haritası sunarak işlevsel müdahale yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kitapçıkta "Çocuğumu Tanıyorum", "Okula Başlarken", "Okula Uyum", "Okuldan Eve-Evden Okula Ebeveyn Tutumları" ve "Destek Kaynaklarım" başlıklı konular yer aldı.

"HEP BİRLİKTE YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Kitapçıkta veliler için önsöz kaleme alan Selçuk, "Bugün hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu, en değerli varlıklarımızın, yani çocuklarımızın eğitim yolculuğudur. Çocuklarımızın bu yolculuğunda elbette siz değerli velilerimizle birlikte olacağız. Bu uzun yolda, sizlerin varlığı bizi daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bakan Ziya Selçuk, eğitim yolunda atacakları her adımın veliler sayesinde daha sağlam ve güvenli olacağını belirterek, "Yılmadan, bıkmadan, özverili bir şekilde önümüze çıkan zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Unutmamalısınız ki ülkemiz, toplumumuz ve geleceğimiz için birlikte yapacak çok işimiz var. Bunlardan en önemlisi geleceğimizin umudu, biricik yavrularımızın eğitimi meselesidir. Çocuklarımızı, bizlerin geçmişte yapamadıklarını yapacak, başaramadıklarını başaracak 'gizli bahçelerimiz' olarak görmeyelim. Onlara bir yer gösterelim, kendi bahçelerini kursunlar, kendi fidanlarını, çiçeklerini diksinler, yeşertip büyütsünler. Zaman zaman neyi, nasıl yapacakları konusunda onlara yol gösterelim ancak onların yerine geçmeyelim. Her çocuk bir bireydir ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri vardır. Bize düşen görev, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Gelin, çocuklarımızın eğitim yolculuğuna küçük dokunuşlarla yön verelim, onlara varlığımızı daima hissettirelim ve güzel bir gelecek inşa edelim. Bunları, geçmişe takılıp kalmadan ama geleceğin kaygısıyla bugünü de yitirmeden yapalım. Çocuklarımızla yaşadığımız anın, şimdinin paha biçilemez olduğunu göz ardı etmeyelim." dedi.