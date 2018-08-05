MEB’in 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu.

MEB’in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68’den yüzde 71’e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor.

OKULLARA POLİS MEMURU

Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltilecek.

700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek. Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.

YABANCI DİL İÇİN YENİ YÖNTEM

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek. Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.

ÖĞRENCİ DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.

VERİ SİSİTEMİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.

Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek. Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.