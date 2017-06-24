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MEB'in evrim teorisi kararı İngiliz basınında

The Guardian'da çıkan haberde, evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasının laik muhalefeti kızdıracağı belirtildi.

24.06.2017 - 09:20
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  2. Eğitim
MEB'in evrim teorisi kararı İngiliz basınında

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredattan evrim teorisinin çıkarılmasına karar verdi. MEB'in kararı İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesinde de yer aldı.

"LAİKLİK YANLISI MUHALEFET KIZACAK"

Haberi okuyucularına duyuran gazete, Türkiye'deki laik muhalefetin bu karara çok kızacağını savundu.

The Guardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi; "Üst düzey bir Milli Eğitim yetkilisinin söylediğine göre Türkiye okullarında artık evrim teorisi öğretilmeyecek. Bu, ülkenin laiklik yanlısı muhalefetini muhtemelen kızdıracak bir gelişme."

"ÇÜRÜMÜŞ BİR TEORİ"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ocak ayında yaptığı açıklamada, "Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. İlla bu teori, mutlaka okutulacak diye bir kural yok." ifadelerini kullanmıştı.

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