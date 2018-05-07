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MEB'in kursları istihdam kapısı oluyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor.

AA | 07.05.2018 - 16:28..
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TBMM'de görüşülen Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'inci maddesine ek fıkra ekleniyor.

KENDİN ÜRET, KENDİN KAZAN

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu kanuni düzenleme kapsamında, faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek.

Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler ürettikleri bu mal ve hizmetlerden dolayı kazanç elde etme imkanına sahip olacak.

MEB'in kursları istihdam kapısı oluyor

İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

Kursiyer ve eğitim personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkısı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla, belirlenen kurs programlarında mal ve hizmet üretim faaliyetlerinde bulunabilmeleri sağlanacak. Bu durumun istihdama önemli bir katkısı olacak.

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