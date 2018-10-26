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MEB'in yeni düzenlemesinden 58 bin öğretmen yararlanacak

Öğretmenler atandıkları yerlerde üç yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla kadrolu öğretmenliğe atanacak ve aynı yerlerde bir yıl da kadrolu öğretmen olarak görev yapacak

AA | 26.10.2018 - 09:26..
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MEB'in yeni düzenlemesinden 58 bin öğretmen yararlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, sözleşmeli öğretmenlere yönelik müjde niteliğinde yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği açıklanmıştı.

3 YIL SÖZLEŞMELİ, 1 YIL KADROLU

Buna göre, öğretmenlerin bulundukları yerlerde 4 yıl sözleşmeli 2 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süreleri, 3 yıl sözleşmeli 1 yıl da kadrolu olmak üzere toplam 4 yıla indirilecek şekilde yeniden düzenleniyor.

Böylece birinci sınıfta öğrencileri devralan bir öğretmen, dört yıl sonunda öğrencilerini mezun ettikten sonra görev süresini tamamlayabilecek.

58 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN VAR

Sözleşmeli öğretmenler, ilk defa Ekim 2016'da atandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında, 2016'da 17 bin 858, 2017'de 20 bin 797, 2018'de 19 bin 615 olmak üzere toplam 58 bin 270 sözleşmeli öğretmen fiilen görev yapıyor.

Mevcut sözleşmeli öğretmenler ile atama yapılacağı açıklanan 20 bin öğretmen de Bakanlığın yeni düzenlemesinden yararlanacak.

GÖREV SÜRELERİNİ DOLDURUNCA YER DEĞİŞİTİRME HAKLARI OLACAK

Öğretmenler atandıkları yerlerde üç yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla kadrolu öğretmenliğe atanacak ve aynı yerlerde bir yıl da kadrolu öğretmen olarak görev yapacak.

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerlerde dört yıllık görev sürelerini doldurdukları tarih itibarıyla diğer kadrolu öğretmenlere tanınan yer değiştirme haklarından aynı şekilde yararlanacak.

YENİ ATAMA İÇİN SÖZLÜ SINAVLAR ARALIKTA

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Atanacak bu 20 bin öğretmen de MEB'in yeni düzenlemesinden yararlanacak ve sözleşme süreleri 3 artı 1 yıl olacak.

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