MEB'ten velilere uyarı: 1 Temmuz'dan sonra yasal değil

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinden sonra Ağustos 2015’te, yeni bir kurum türü olarak özel öğretim kursları tanımlandı.

Bu kursların MEB tarafından belirlenen 8 bilim grubundan en fazla 3'ü ile faaliyet gösterebileceği düzenlendi. Ancak 3 bilim grubu sınırlamasını öngören değişiklik, FETÖ kapsamında kapatılan sendika tarafından iptal istemiyle Danıştaya taşındı. Yüksek Mahkeme, Aralık 2015'te 3 bilim grubu sınırlaması hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi.

DERS SAYISI 5'E ÇIKMIŞTI

Karar üzerine, özel öğretim kurslarının bilim grubu sayısı Nisan 2016'da bakanlıkça 5'e çıkarılmıştı. Ancak bakanlığın yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Mayıs 2016'da haklı bulundu. Bakanlığın bilim grubu sınırlaması yapmaya yetkili olduğu hükme bağlandı.

Bu kararın ardından Ağustos 2016'da özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebileceği bilim grubu sayısı bire düşürüldü. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de özel öğretim kursu tanımı bağımsız bir kurum olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na eklendi ve açılabilecek bilim grubu sayısı da "bir" olarak belirlendi.

Daha önce açılmış birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kurumların, 1 Ağustos 2017'ye kadar bir bilim grubunda faaliyet gösterecek şekilde düzenleme yapması gerekiyor.

ÖZEL ETÜT MERKEZLERİ İÇİN SON TARİH 1 TEMMUZ

Öte yandan, daha önceki Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, özel etüt merkezleri, öğrencilerin derslerine çalıştıkları ortamla birlikte aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katıldıkları özel öğretim kurumları olarak tanımlanmıştı.

Bu kurumlarda öğrencilerin çalışmalarının en az yüzde 50'sini sosyal, kültürel, sportif ya da sanatsal faaliyetlerden biriyle yürütmesi mecburiyeti hükme bağlanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığınca, bu faaliyetlerin yapılması sürecinde açılan özel etüt merkezlerinin özellikle sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirme konusundaki ilgili hükme yeterince uymadıkları, hatta dönüştürülen dershaneler benzeri kurumlar gibi faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

687 sayılı KHK ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin tanımı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu metninden çıkarıldı. KHK'nın yayımlandığı tarih itibarıyla faaliyette bulunan merkezlerin 1 Temmuz 2017 itibarıyla faaliyetlerine son vermesi ve 29 Temmuz 2017'ye kadar standartlarına uygun başka bir özel öğretim kurumuna dönüşümü hükme bağlandı.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, 1 Temmuz'dan sonra ilkokul ya da ortaokul düzeyinde öğrencilerin derslerine çalışmalarına yardımcı şekilde özel öğretim kurumu olarak faaliyet gösteren özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin devamının tespiti halinde, bu kurumlar "yasa dışı" faaliyet nedeniyle öncelikle brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezasıyla cezalandırılacak. Eğitim faaliyetinin devam etmesi halinde ise bu kurumlara sürekli kapatma cezası uygulanacak. Bu kurumların sahiplerinin 5 yıl süreyle özel öğretim kurumu açmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık yetkilileri, kamuoyuna uyarıda bulunarak, "TEOG Hazırlık", "Ödev Evi", "Test Merkezi", "Danışmanlık Merkezi", "Etüt Merkezi", "Eğitim Koçluğu" gibi isimler altında kayıt alma eğiliminde olan kurumlara kesinlikte itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu yerlerin kanuna aykırı faaliyet göstereceklerine işaret eden yetkililer, bu kurumların kapatılacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, bu nedenle, velilerin bu kurumlarla herhangi bir sözleşme yapmamaları ve ücret ödememeleri gerektiğini bildirdi.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel okul, çeşitli kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kurumu veya özel öğretim kursuna dönüşerek, eğitim sektöründeki faaliyetlerine devam edebilecek.

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ AÇILABİLECEK

KHK ile ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir kurum türü olarak "sosyal etkinlik merkezleri" tanımlandı.

5580 sayılı Kanun kapsamında bakanlığın verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla belediyelerce açılabilecek ve işletilebilecek bu kurumlar, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve MEB tarafından onaylanan iş birliği protokolleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.