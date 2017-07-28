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Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis'in tatile girecek olması nedeniyle, grup başkanvekilleri veda konuşmalarını yaptı.

28.07.2017 - 10:44
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Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

CHP milletvekilleri, içtüzük değişikliği nedeniyle Meclis'te 13 saatlik bir eylem yaptı.

13 SAAT MECLİS'TEN ÇIKMADILAR

13 saat boyunca Meclis'ten çıkmayan CHP'li vekiller; kendi aralarında konuşma yaptı, kendileri dinledi.

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

ÇALIŞMALAR BİTTİ, VEKİLLER TATİLDE

Eylemin sona ermesiyle, 26'ncı dönem 2'nci yasama yılının çalışmaları tamamlandı.

İçtüzük değişikliği teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından görüşmeler sona erdi.

1 EKİM'E KADAR TATİL

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, 1 Ekim'e kadar tatile girildiğini açıkladı ve Meclis'te çalışan herkese teşekkür etti.

Grup başkanvekilleri de söz alarak veda konuşmalarını yaptı.

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

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