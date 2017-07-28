Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

CHP milletvekilleri, içtüzük değişikliği nedeniyle Meclis'te 13 saatlik bir eylem yaptı.
13 SAAT MECLİS'TEN ÇIKMADILAR
13 saat boyunca Meclis'ten çıkmayan CHP'li vekiller; kendi aralarında konuşma yaptı, kendileri dinledi.
ÇALIŞMALAR BİTTİ, VEKİLLER TATİLDE
Eylemin sona ermesiyle, 26'ncı dönem 2'nci yasama yılının çalışmaları tamamlandı.
İçtüzük değişikliği teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından görüşmeler sona erdi.
1 EKİM'E KADAR TATİL
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, 1 Ekim'e kadar tatile girildiğini açıkladı ve Meclis'te çalışan herkese teşekkür etti.
Grup başkanvekilleri de söz alarak veda konuşmalarını yaptı.