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Meclis 2017 'de bin 339 saat mesai yaptı

TBMM Genel Kurulu, 2017 yılında bin 338 saat 44 dakika çalışarak, 298 teklif ve tasarıyı yasalaştırırıken 41 de karar aldı.

AA | 01.01.2018 - 12:09..
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TBMM Genel Kurulu AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 118 birleşimde 673 oturum gerçekleştirdi. Bin 338 saat 44 dakika çalışan Genel Kurulda 75 bin 752 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM Başkanlığına yıl içinde 92 tasarı, 467 teklif sunulurken 298 tasarı ve teklif kanunlaştı. Genel Kurulda, 41 de karar alındı.

Meclis 2017 'de bin 339 saat mesai yaptı

EN FAZLA ÇALIŞAN KOMİSYON: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Yıl içinde ihtisas ve araştırma komisyonları ise 636 saat 41 dakika mesai yaptı. İhtisas komisyonlarından en fazla çalışan komisyon 333 saat 8 dakika ile Plan ve Bütçe Komisyonu oldu. İkinci sırada Anayasa Komisyonu, üçüncü sırada da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu yer aldı.

TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına milletvekillerince sunulan 360 sözlü soru önergesinden 70'i cevaplandırıldı. Ayrıca daha önceki yıllarda verilen soru önergelerinden 308'i de yanıtlandı.

Yıl içinde TBMM Başkanlığınca 11 genel görüşme önergesi, 4 gensoru önergesi işleme alındı. Genel Kurulda görüşülen gensorulardan hepsinin gündeme alınması reddedildi.

4 MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerce verilen Meclis Araştırması açılması yönündeki 807 önerge işleme alındı; 35 önergenin kabul edilmesiyle 4 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda çölyak, yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile bağcılık sektörü ve üzüm üretimi konularında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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