Meclis 21 Mart'ta tatile girecek

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Danışma Kurulu kararı bulunduğunu, bu kararda, yer yer uygulamada rastlanılan, belli günlerde Genel Kurul'un toplanmamasının önerildiğini belirtti.
Hamzaçebi, gruplar arası uzlaşma bulunması, Meclis'in diğer faaliyetlerine imkan tanınması, usul ekonomisi nedeniyle bu önerinin işleme alınmasının uygun bulunduğunu aktararak, Danışma Kurulu önerisini okuttu.
15 GÜN ARA VERİLİYOR
Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulu, 21 Mart Salı gününden itibaren 15 gün süreyle çalışmalarına ara verecek.
Genel Kurul 5 Nisan, 6 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan'da da toplanmayacak.