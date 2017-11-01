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Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

Meclis'te bir binanın yıkılacağını ifade eden İsmail Kahraman, onun yerine çok daha güzel ve geniş bir binanın yapılacağını ifade etti.

01.11.2017 - 08:11
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis bütçesinin görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Meclis'in içinde yer alan eski A-B bloğun, yıkılması gereken bir bina olduğunu söyleyen Kahraman, havalandırma ve tesisatın bulunmadığı bu binanın bir beton yığını olduğunu anlattı.

"GÜZEL BİR BİNA YAPACAĞIZ"

Binanın yıkılmasına dair hiçbir mahsurun olmadığı konusunda rapor verilmesinin ardından yıkımın gerçekleştiğini aktaran Kahraman, "4 kattır, hepiniz biliyorsunuz. Ama 2,75 yüksekliktir. Bir katı kaldırarak, ana bina ile olan yüksekliği aynı tutarak, oraya inşallah güzel bir bina yapacağız." dedi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'E ÇIKTI

TBMM Başkanı, "Milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla ilave oda ve koltuk ihtiyacı doğmuştur" diye konuştu.

Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

128 MİLYON TL EK

15 Temmuz'da darbeci teröristler tarafından verilen hasarın tadilatına, kulislerin yenilenmesi ve kış bahçesi gibi kalemler de eklenince harcamalar 2018 bütçesine 128 milyon TL olarak yansıdı.

YENİ BİNA 300 MİLYON TL

Başkan Kahraman'ın söz ettiği binanın maliye ise 300 milyon TL olarak bütçeye eklendi.

"ÇOK GÜZEL ODALAR YAPACAĞIZ"

Kahraman, şu bilgileri verdi: "Şurada Plan ve Bütçe Komisyonundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi konuşuluyor. Gruplar kendi aralarında bir toplantı yapacaklar. Odaları var mı? Danışmanların odası var mı? Rahat bir mekanda mıyız? Çok güzel odalar yapacağız. Orada fevkalade bizi temsil eden, tatmin eden birimler meydana getireceğiz.

"BAHÇESİ OLAN BİR LOKANTA OLACAK"

Benim isteğim, niyetim, inşallah ben veya bir başka arkadaşım yapacaktır, A blok vardı, onun köşesinde geçen dönem, eski dönem milletvekilleri için bir lokal, onun bu tarafında fevkalade güzel bir lokanta, bahçeli. Dışarıdan gelenler, halkla ilişkilerden oraya geçecek, Meclisin içine girmemiş olacak. Mevcut lokantamız da alt katta olacak. Üst katta fevkalade güzel bir kütüphane olacak. B blokun arkasında, bahçesi olan bir lokanta olacak."

Meclis'in, Türkiye'nin vitrini olduğunu belirten Kahraman, "Dışarıda meclisleri görüyoruz. 1600'lerde, 1700'lerde yapılmış Versay'ları görüyoruz, diğerlerini, Buckingham'ları görüyoruz. Daha yeni Saint Petersburg'daki çarın ikamet ettiği yeri gördük." ifadesini kullandı.

İsmail Kahraman yeni Meclis binası istiyor haberi

Meclis Başkanı Kahraman yeni binayı anlattı

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