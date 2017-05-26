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Meclis Darbe Girişimi Araştırma Raporu açıklandı

Komisyon Başkanı Petek; "15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu gerçeğine ilişkili somut bilgiye sahibiz" dedi.

26.05.2017 - 11:06
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15 temmuz

TBMM'de 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı Reşat Petek'in açıklamasında şunları söyledi;

"ÇOK MİKTARDA BİLGİ VE BELGE GELDİ"

"Geçikme eleştirisi, ilave sürede alınmadı şeklinde bunu soranlar penceresinde haklılık payı olan eleştiriler oldu. Gizlilik duvarının arkasına saklanan bu hain yapıyı araştırmak takdir edersiniz ki pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Çok miktarda belge geldi ama bunları komisyon toplantılarında sadece biz, şu kurumdan şu rapor tarafından geldi şeklinde bildirik ama o raporlar çok kapsamlı raporlar. Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz dedik, bu zamanımızı aldı arkadaşlar. Yurtta Sulh Konseyi olarak anılan 221 kişilik dava devam ediyor. 38 sanık konsey olarak belirlenen isimler. Biz çalışmalarımızı tamamladığımızda işin yargı bağlamında bilgiler bize soruşturmanın gizliliği gereği pekçoğu gelmiyordu. Bu süreç de bizim çalışmalarımızı bir anlamda sürekli güncelleme yapmamızı gerektirdi. Bu süreçte siyasi çalışmalarımızla doğrudan ilgilenmek durumunda olduğumuzdan yaklaşık 3.5 ay çalışmalara yoğunluk veremememize neden oldu. Raporun 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlanmış olduğunu da ifade etmeliyim."

"İSTİHBARAT ZAAFI VAR"

15 Temmuz darbe girişimin arkasında FETÖ'nün olduğu gerçeğine ilişkin somut bilgi ve belgelere sahibiz. Darbe girişiminin önceden haber alınamamasının bir istihbarat zaafı olduğunda kuşku yoktur. Ancak Kara Havacılık'tan gelen pilot subayın MİT Müsteşarına yönelik verdiği bilgilerden sonra MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığının önleyici girişimleri sayesinde darbe girişim saatinin 16 Temmuz gece saat 03.00'ten 15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çekilmesi, darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.

Detaylar gelecek...

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