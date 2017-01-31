Meclis Divanı CHP'li vekilin faturası için toplanıyor

Faturaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki göstermesi üzerine açıklama yapan Türkmen "Bundan sonra kontrol etmeden kullanmam" demişti.

MECLİS DİVANI TOPLANACAK

Bunun üzerine Meclis Divanı, fatura skandalı için toplanma kararı aldı.

TBMM, DİVAN ÜYELERİNİN SINIRSIZ İLETİŞİM MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Diğer yandan TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

CHP'li vekile gelen 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasının bedeli ise şöyle:

-857 asgari ücret

- 1.600.000 ekmek

- 370.370 lt benzin

- İstanbul'da 7 lüks daire

- 60 otomobil

- 23.529 tüpgaz

- 62.500 kg dana eti

- 2 adet VIP helikopter



